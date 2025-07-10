Участница «Интервидения» от Белоруссии показала кадры с репетиций песни

«Мотылек» прозвучит на конкурсе «Интервидение» на русском языке. Кравченко официально представит эту песню на открытии международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске в четверг.
Кравченко в беседе с РИА Новости рассказала, что для нее представлять Белоруссию на «Интервидении» — это невероятная гордость, она благодарна за то, что выбор пал на ее кандидатуру.
«Шансы на победу я оцениваю с осторожным оптимизмом. На таких конкурсах важно не просто выступить, а суметь зацепить сердца зрителей и жюри. Думаю, всё зависит от того, насколько искренне я смогу донести свою песню. Что касается конкурентов, я уверена, что все участники сильны по-своему, ведь они представляют лучшие таланты своих стран», — сказала певица.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.