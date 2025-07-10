Изменения в маршрутах автобусов № 8 и № 88 в Красноярске появятся с 19 июля

С 19 июля в Красноярске вступят в силу изменения в маршрутах автобусов № 8 и № 88.
В соответствии с информацией, предоставленной департаментом транспорта, автобус № 8 больше не будет следовать по улицам Водопьянова и Светлогорская, а его конечная остановка будет перенесена к Кардиоцентру.
Изменения маршрута автобуса № 8:
• Исключены остановки: «1-й микрорайон» (ул. Водопьянова), «ул. Водопьянова», «пер. Светлогорский», «Хутор», «Урванцева», «Магазин», «Метростроитель», «ст. Красноярск-Северный», «ул. Светлогорская» (в обратном направлении).
• Добавлены остановки: «1-й микрорайон» (ул. 9 Мая), «Дом Куприяна», «Планета (ул. 9 Мая)», «Ледовый дворец», «Кадастровая палата», «Кардиоцентр».
Автобус № 88 также изменит свой маршрут, получив некоторые остановки, которые ранее обслуживал автобус № 8.
Изменения маршрута автобуса № 88:
• Исключены остановки: «1-й микрорайон» (по ул. 9 Мая), «Детская поликлиника», «Урванцева».
• Добавлена остановка: «Общежитие (пр. Комсомольский)».
По словам представителей администрации, оптимизация маршрутов направлена на улучшение транспортного сообщения для жителей Северного и Преображенского районов и была инициирована в ответ на многочисленные обращения граждан.
Для получения актуального расписания движения автобусов можно посетить сайт www.mu-kgt.ru или обратиться по телефону 256−84−00.
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