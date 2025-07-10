Минфин выступил против национализации золотодобытчиков, но за ужесточение контроля

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что национализация частных золотодобывающих компаний является избыточной мерой, однако необходимо усиливать контроль за их деятельностью. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме.
Силуанов подчеркнул, что частный бизнес должен быть под контролем и напомнил о введении электронной системы прослеживаемости операций золотодобытчиков. По его словам, в настоящее время также усиливается контроль за добычей и экспортными операциями.
Министр считает, что нет необходимости в чрезвычайных мерах, таких как национализация, но контроль за деятельностью золотодобывающих компаний будет обеспечен.
— Поэтому думаю, что не надо здесь какие-то меры чрезвычайного характера, национализацию вводить и так далее. Но контроль за деятельностью нужен, и контроль за деятельностью будет обеспечиваться, — цитирует Силуанова «Интерфакс».
В декабре Люксембургская компания Amber Beverage Group Holding, принадлежащая бизнесмену Юрию Шефлеру, понесла убытки в размере 10 миллионов евро в результате национализации спиртзавода «Амбер Талвис» в Тамбове. Эта информация была представлена в финансовом отчете холдинга за девять месяцев 2024 года.