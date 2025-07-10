Богданова освободили от должности замглавы МИД: он объяснил уход возрастом

Михаил Богданов родился в 1952 году в Москве. Он является выпускником Московского государственного института международных отношений МИД СССР. Богданов закончил вуз в 1974 году, а татем поступил на дипслужбу. За время своей работы дипломат занимал различные должности. В частности, он являлся послом РФ в Израиле, а также возглавлял посольство Российской Федерации в Египте.