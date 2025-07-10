Богданова освободили от должности замглавы МИД: он объяснил уход возрастом

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому Михаил Богданов освобождён от должности замминистра иностранных дел РФ. Кроме того, Путин освободил дипломата от обязанностей своего спецпредставителя по Ближнему Востоку и африканским странам.
«Освободить Богданова Михаила Леонидовича от должности заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в указе президента.
Документ был опубликован накануне.
Богданов объяснил свой уход с поста замглавы МИД РФ возрастом.
Богданов, комментируя свою отставку, заявил, что освобождён от постов замглавы российского внешнеполитического ведомства и спецпредставителя Путина из-за возраста. Он уточнил, что является пенсионером.
«Уже пора. Возраст, пенсия», — сказал он.
По данным агентства ТАСС, которое ссылается на информацию, полученную от источника, Богданов решил уйти в отставку сам. Он написал соответствующее заявление в связи с личными причинами.
73-летний Михаил Богданов занимал пост спецпредставителя президента Российской Федерации с октября 2014 года, а должность замминистра иностранных дел — с июня 2011-го года.
Богданов возглавлял посольство РФ в Египте.
Михаил Богданов родился в 1952 году в Москве. Он является выпускником Московского государственного института международных отношений МИД СССР. Богданов закончил вуз в 1974 году, а татем поступил на дипслужбу. За время своей работы дипломат занимал различные должности. В частности, он являлся послом РФ в Израиле, а также возглавлял посольство Российской Федерации в Египте.
Пост заместителя министра МИД РФ он занял в июне 2011 года. В 2012 году Богданов стал спецпредставителем российского лидера в ближневосточном регионе, а в 2014 году — по Ближнему Востоку и государствам Африки.
У Богданова есть ранг чрезвычайного и полномочного посла. Кроме того, он был удостоен орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Александра Невского, Почета, Дружбы.
Дипломат является почётным сотрудником Министерства иностранных дел Российской Федерации, а также был отмечен благодарностями президента.