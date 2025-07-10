Макрон угодил в крупный скандал в Британии: это посерьезней, чем заигрывание с Миддлтон

Это уже не первый скандал, в который угодил Макрон в Британии. Президент Франции в ходе торжественного банкета в Виндзорском замке заигрывал с чужой женой. Речь идет о принцессе Уэльской Кейт Миддлтон. Макрон начал подмигивать принцессе, а та лишь дежурно улыбалась в ответ.