Макрон угодил в крупный скандал в Британии: это посерьезней, чем заигрывание с Миддлтон

Телеканал GB NEWS прервал трансляцию речи президента Франции Эммануэля Макрона на королевском банкете в Британии после того, как ведущий обвинил главу Пятой республики в нежелании говорить по-английски. Об этом сообщает Le Figaro.
«Я собираюсь вмешаться, потому что Эммануэль Макрон, президент Франции, похоже, не считает нужным проявить вежливость и заговорить по-английски», — заявил телеведущий Патрик Кристис.
Он пообещал продолжить трансляцию, как только Макрон заговорит по-английски, поскольку он прекрасно владеет этим языком.
Издание предположило, что этот инцидент может вылиться в большой дипломатический скандал. Некоторые французы предположили, что британцы специально устроили провокацию против их лидера.
Это уже не первый скандал, в который угодил Макрон в Британии. Президент Франции в ходе торжественного банкета в Виндзорском замке заигрывал с чужой женой. Речь идет о принцессе Уэльской Кейт Миддлтон. Макрон начал подмигивать принцессе, а та лишь дежурно улыбалась в ответ.
Между тем, с супругой президента Франции в ходе этого визита творилось что-то странное. В окружении первой леди объяснили, что стало причиной этому.