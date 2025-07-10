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Макрон угодил в крупный скандал в Британии: это посерьезней, чем заигрывание с Миддлтон

В Британии прервали трансляцию речи Макрона и обвинили его в неуважении.

Источник: Комсомольская правда

Телеканал GB NEWS прервал трансляцию речи президента Франции Эммануэля Макрона на королевском банкете в Британии после того, как ведущий обвинил главу Пятой республики в нежелании говорить по-английски. Об этом сообщает Le Figaro.

«Я собираюсь вмешаться, потому что Эммануэль Макрон, президент Франции, похоже, не считает нужным проявить вежливость и заговорить по-английски», — заявил телеведущий Патрик Кристис.

Он пообещал продолжить трансляцию, как только Макрон заговорит по-английски, поскольку он прекрасно владеет этим языком.

Издание предположило, что этот инцидент может вылиться в большой дипломатический скандал. Некоторые французы предположили, что британцы специально устроили провокацию против их лидера.

Это уже не первый скандал, в который угодил Макрон в Британии. Президент Франции в ходе торжественного банкета в Виндзорском замке заигрывал с чужой женой. Речь идет о принцессе Уэльской Кейт Миддлтон. Макрон начал подмигивать принцессе, а та лишь дежурно улыбалась в ответ.

Между тем, с супругой президента Франции в ходе этого визита творилось что-то странное. В окружении первой леди объяснили, что стало причиной этому.

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