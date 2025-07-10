2 килограмма на 400 тысяч: В Таиланде разыскивают россиян, подозреваемых в краже марихуаны

По словам продавца, пока он оформлял необходимые документы, злоумышленники схватили товар и стремительно покинули помещение. Очевидцы утверждают, что мужчины скрылись с места происшествия на синем автомобиле марки Ford. Продавец также рассказал, что подозреваемые провели в магазине более получаса до совершения кражи. В настоящее время местная полиция активно занимается их поиском.