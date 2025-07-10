2 килограмма на 400 тысяч: В Таиланде разыскивают россиян, подозреваемых в краже марихуаны

Ограбление произошло в магазине по продаже марихуаны в районе Банг Ламунг. Трое мужчин, разговаривавших на русском языке и представившихся россиянами, заказали 2 килограмма наркотического вещества на сумму 160 тысяч бат, что по актуальному курсу составляет около 383 тысяч рублей.
По словам продавца, пока он оформлял необходимые документы, злоумышленники схватили товар и стремительно покинули помещение. Очевидцы утверждают, что мужчины скрылись с места происшествия на синем автомобиле марки Ford. Продавец также рассказал, что подозреваемые провели в магазине более получаса до совершения кражи. В настоящее время местная полиция активно занимается их поиском.
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