Forbes: низкие цены на яйца в РФ могут означать избавление от несушек

Падение цен на куриные яйца, которое наблюдается в России, может быть предвестником обратного процесса. Об этом пишет издание Forbes со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлию Оглоблину.
Высказывается версия, что снижение цен на яйца означает то, что птицефабрики избавляются о части кур-несушек, что может привести к резкому подорожанию этого продукта в будущем.
«Депутаты опасаются, что птицефабрики избавляются от кур-несушек и к Новому году цены вновь взлетят», — сказано в публикации.
Напомним, в Москве цены на яйца в некоторых сетевых магазинах снизились до 31 рублей 59 копеек. При этом почти месяц назад десяток обходился в среднем в 120 рублей.
В июне цена десятка яиц в России опустилась ниже 100 рублей впервые с 2023 года.
Экономист Тихонов объяснил KP.RU снижение цен на яйца до 35 ₽ их перепроизводством.
По данным Росстата, в России с 24 по 30 июня подешевели куриные яйца и картофель, но поднялись цены на морковь, яблоки и огурцы.