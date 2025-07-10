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Прикамца обвиняют в разбойном нападении

В Добрянке завершено расследование уголовного дела по признакам разбоя, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В Добрянке завершено расследование уголовного дела по признакам разбоя, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В начале марта в дежурную часть полиции обратился житель Полазны 1977 года рождения. На него напали: злоумышленник облил его спиртосодержащей жидкостью и, угрожая поджогом, потребовал денег.

Как выяснилось, у потерпевшего в гостях была компания знакомых, в том числе и подозреваемый. Все вместе они выпивали. Потом гости решили продолжить застолье в другом месте и ушли, но один из них вскоре вернулся. Фигурант облил хозяина остатками алкоголя и, угрожая поджогом, потребовал все имеющиеся деньги. Испугавшись, потерпевший отдал налетчику тысячу рублей.

Предполагаемого виновника установили и задержали. Это ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель Полазны 1984 года рождения. На время предварительного расследования его заключили под стражу. Теперь уголовное дело передано на рассмотрение в суд.