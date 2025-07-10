Прикамца обвиняют в разбойном нападении

Как выяснилось, у потерпевшего в гостях была компания знакомых, в том числе и подозреваемый. Все вместе они выпивали. Потом гости решили продолжить застолье в другом месте и ушли, но один из них вскоре вернулся. Фигурант облил хозяина остатками алкоголя и, угрожая поджогом, потребовал все имеющиеся деньги. Испугавшись, потерпевший отдал налетчику тысячу рублей.