Прикамца обвиняют в разбойном нападении

В Добрянке завершено расследование уголовного дела по признакам разбоя, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В начале марта в дежурную часть полиции обратился житель Полазны 1977 года рождения. На него напали: злоумышленник облил его спиртосодержащей жидкостью и, угрожая поджогом, потребовал денег.
Как выяснилось, у потерпевшего в гостях была компания знакомых, в том числе и подозреваемый. Все вместе они выпивали. Потом гости решили продолжить застолье в другом месте и ушли, но один из них вскоре вернулся. Фигурант облил хозяина остатками алкоголя и, угрожая поджогом, потребовал все имеющиеся деньги. Испугавшись, потерпевший отдал налетчику тысячу рублей.
Предполагаемого виновника установили и задержали. Это ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель Полазны 1984 года рождения. На время предварительного расследования его заключили под стражу. Теперь уголовное дело передано на рассмотрение в суд.