Шезлонги за деньги: полиция изучает ситуацию на пляже острова Русский во Владивостоке

Женщина рассказала, что на одном из пляжей в посёлке Канал на Русском острове установили шезлонги и лежаки. За их использование с отдыхающих стали брать деньги, хотя, по её словам, оборудование находится на муниципальной земле, которая должна быть в свободном доступе для всех.