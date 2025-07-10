Шезлонги за деньги: полиция изучает ситуацию на пляже острова Русский во Владивостоке

Во Владивостоке полиция начала проверку после того, как в соцсетях появилась жалоба от местной жительницы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.
Женщина рассказала, что на одном из пляжей в посёлке Канал на Русском острове установили шезлонги и лежаки. За их использование с отдыхающих стали брать деньги, хотя, по её словам, оборудование находится на муниципальной земле, которая должна быть в свободном доступе для всех.
В результате правоохранители организовали проверку, чтобы выяснить, действуют ли предприниматели на законных основаниях.
Напомним, полицейские Артёма в рамках профилактической акции «Курорт» выявили факт самовольного обустройства платного въезда к пляжной территории. На пляже «Амба», расположенном в бухте Муравьиная, 25-летний местный житель установил верёвочный трос, ограничив проезд к месту отдыха, и брал с автолюбителей по 300 рублей за въезд и стоянку.