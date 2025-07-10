Якутянину Алексею Петрову с позывным Медведь присвоили звание Героя России

Глава региона отметил выдающуюся храбрость Медведя в боях. Как рассказал Николаев, уроженец республики мужественно сражался: он штурмовал позиции противника, освобождал населённые пункты, лично уничтожил несколько вражеских пулеметных точек, ликвидировал десятки боевиков и единиц техники. В ходе ожесточённых боев воин получил тяжелые ранения, потеряв обе ноги.
«Его позывной — Медведь. Это воин с несокрушимой силой духа. Его подвиг уже вписан в историю России, как пример мужества, стойкости и верности Родине. Республика гордится своим Героем», — добавил Николаев.
Алексей Петров стал двенадцатым уроженцем Якутии, получившим высшую государственную награду России за время проведения СВО.
Ранее Life.ru писал, что 18-летний боец из Бурятии получил звание Героя России после трёх месяцев в окружении врага. Солдат с позывным Росомаха оказался в тылу противника, выполняя боевое задание, и провёл там несколько месяцев в одиночку, координируя удары по ВСУ.