Якутянину Алексею Петрову с позывным Медведь присвоили звание Героя России

Ранее Life.ru писал, что 18-летний боец из Бурятии получил звание Героя России после трёх месяцев в окружении врага. Солдат с позывным Росомаха оказался в тылу противника, выполняя боевое задание, и провёл там несколько месяцев в одиночку, координируя удары по ВСУ.