Самарский минтранс разъяснил ответственность за ремонт автовокзала: не мы, а они

Жители Самары обратили внимание на плачевное состояние местного автовокзала — Центрального.
В соцсетях горожане делятся впечатлениями: грязь, запущенные помещения, нехватка вентиляции на втором этаже даже в обычный летний день.
Разбитая дорога при подъезде — асфальт буквально усеян ямами. Об этом сообщил портал 63.ру.
В Министерстве транспорта Самарской области прокомментировали эти жалобы.
Там напомнили, что автовокзал находится в собственности АО «Евразийская корпорация автовокзалов», и именно эта организация отвечает за его содержание.
Обращения граждан будут переданы администрации вокзала для рассмотрения.
Таким образом, если вы хотите, чтобы что-то изменилось — лучше направить свои замечания напрямую руководству вокзала.
Пока же Центральный автовокзал остаётся в состоянии, которое можно описать одной фразой — «требуется ремонт всего».
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