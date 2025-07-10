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Самарский минтранс разъяснил ответственность за ремонт автовокзала: не мы, а они

Жители Самары обратили внимание на плачевное состояние местного автовокзала — Центрального.

Жители Самары обратили внимание на плачевное состояние местного автовокзала — Центрального.

В соцсетях горожане делятся впечатлениями: грязь, запущенные помещения, нехватка вентиляции на втором этаже даже в обычный летний день.

Разбитая дорога при подъезде — асфальт буквально усеян ямами. Об этом сообщил портал 63.ру.

В Министерстве транспорта Самарской области прокомментировали эти жалобы.

Там напомнили, что автовокзал находится в собственности АО «Евразийская корпорация автовокзалов», и именно эта организация отвечает за его содержание.

Обращения граждан будут переданы администрации вокзала для рассмотрения.

Таким образом, если вы хотите, чтобы что-то изменилось — лучше направить свои замечания напрямую руководству вокзала.

Пока же Центральный автовокзал остаётся в состоянии, которое можно описать одной фразой — «требуется ремонт всего».

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