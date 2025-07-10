В Красноярске появился новый мурал

Новый мурал появился в Красноярске. На этот раз — в микрорайоне Солнечный. На торце дома по адресу: проспект Молодежный, 23 художники изобразили играющего в футбол мальчика в форме с эмблемой «Движения первых». Фасад многоэтажки выходит прямо на футбольное поле. Мальчик с мячом — собирательный образ, олицетворяющий активную молодежь.
На данный момент в краевом центре более 20 муралов. По словам руководителя агентства печати и массовых коммуникаций края Ирины Брежневой, вскоре начнется работа над очередным — в этот раз в микрорайоне Пашенный.