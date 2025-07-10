В Узбекистане хотят ужесточить наказание за ранние браки: разрабатывается новый законопроект

По его словам, Генеральная прокуратура получила поручение разработать законопроект, направленный на усиление ответственности за заключение браков с несовершеннолетними.
Пока детали нового закона не раскрываются — точный механизм ужесточения наказаний и предполагаемые санкции находятся в разработке.
На сегодняшний день ответственность за заключение раннего брака предусмотрена статьёй 47−3 Кодекса об административной ответственности. Однако, как отмечают юристы и правозащитники, наказания по этой статье довольно мягкие:
вступление в брачные отношения с лицом, не достигшим брачного возраста, наказывается штрафом от 5 до 10 базовых БРВ (от 1,8 млн до 3,7 млн сумов).
выдача замуж или женитьба несовершеннолетнего родителями — от 7 до 15 БРВ (от 2,6 млн до 5,6 млн сумов).
Уголовное наказание также предусмотрено — статья 125−1 Уголовного кодекса. Но она применяется только при повторном заключении брака с несовершеннолетним лицом, или повторной выдаче несовершеннолетнего замуж (или женитьбы) родителями.
По мнению экспертов, чтобы реально повлиять на ситуацию, требуется не только ужесточение наказаний, но и активная профилактика, просвещение и работа с семьями — особенно в сельской местности, где такие браки всё ещё воспринимаются как норма.
Брачный возраст для мужчин и женщин в Узбекистане наступает в восемнадцать лет.