Синоптики предупредили о сильных дождях, шквалах и жаре

На юго-востоке и в центре страны прогнозируются проливные дожди. В дневные часы в северных, северо-западных, центральных, восточных и юго-восточных регионах возможен град.
На западе и юго-западе Казахстана, напротив, под влиянием антициклона установится сухая погода без осадков.
Сильный ветер охватит большую часть республики, особенно в центральных, восточных и юго-восточных областях. Местами прогнозируются шквалы. Кроме того, ночью и утром в северных и северо-западных регионах возможен туман.
Особое внимание синоптики уделили уровню пожарной опасности. Высокий риск природных пожаров сохраняется сразу в нескольких областях, включая Мангистаускую, Атыраускую, Алматинскую, Восточно-Казахстанскую, Актюбинскую, Западно-Казахстанскую, Карагандинскую, Улытау, Акмолинскую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую и область Абай.
В отдельных регионах — Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Жетысу, Карагандинской, Актюбинской, Мангистаусской, Костанайской и Абай — объявлен режим чрезвычайной пожарной опасности.
Дневная температура воздуха в некоторых областях превысит +35 градусов. В Атырауской и Западно-Казахстанской — до +39 °С, в Мангистауской — до +41 °С, в Актюбинской — до +38 °С.
Синоптики рекомендуют жителям учитывать погодные условия при планировании поездок, воздержаться от выезда в лес и степь, а также соблюдать меры безопасности при высокой температуре и усиленном ветре.