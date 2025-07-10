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В омском аэропорту вновь массово задержали рейсы

На этот раз причиной задержек стал туман.

Массовые задержки рейсов вновь наблюдаются в Омском аэропорту. Сегодня, 10 июля, с задержкой от 50 минут до трёх часов отправлено 11 утренних рейсов в Москву, Сочи и Санкт-Петербург. Также с опозданием в несколько часов прибыли самолёты из столицы, Питера и Уфы.

Причиной задержек называется туман.

К моменту написания материала, на все рейсы уже проведена регистрация пассажиров. На ряд рейсов завершена посадка.

Сбои в расписании Омского аэропорта наблюдаются в последнее время довольно часто. Самые массовые задержки на прилёт и вылет наблюдались 2 июля.