В омском аэропорту вновь массово задержали рейсы

Массовые задержки рейсов вновь наблюдаются в Омском аэропорту. Сегодня, 10 июля, с задержкой от 50 минут до трёх часов отправлено 11 утренних рейсов в Москву, Сочи и Санкт-Петербург. Также с опозданием в несколько часов прибыли самолёты из столицы, Питера и Уфы.
Причиной задержек называется туман.
К моменту написания материала, на все рейсы уже проведена регистрация пассажиров. На ряд рейсов завершена посадка.
Сбои в расписании Омского аэропорта наблюдаются в последнее время довольно часто. Самые массовые задержки на прилёт и вылет наблюдались 2 июля.