В омском аэропорту вновь массово задержали рейсы

Массовые задержки рейсов вновь наблюдаются в Омском аэропорту. Сегодня, 10 июля, с задержкой от 50 минут до трёх часов отправлено 11 утренних рейсов в Москву, Сочи и Санкт-Петербург. Также с опозданием в несколько часов прибыли самолёты из столицы, Питера и Уфы.