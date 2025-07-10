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Спортсменам запретят ругаться матом и выставлять религиозность напоказ в Казахстане

Спортсменам, тренерам и спортивным судьям в Казахстане запретят использовать нецензурную лексику и показывать свои религиозные убеждения. Также запрещается принуждать других к участию в религиозных объединениях и заниматься миссионерской работой. Об этом говорится в приказе министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова от 27 июня 2025 года «Об утверждении спортивной этики Республики Казахстан». Текст приказа опубликован на сайте банка нормативных правовых актов.

Источник: shutterstock

Документ «Спортивная этика» имеет всего два раздела: общие положения и правила поведения. В первом разделе дается определение тренеру, судье, соревнованию, спортивному мероприятию, а также спортивной этике. Последнее — это правила поведения для спортсменов, тренеров, тренеров-преподавателей и спортивных судей.

Второй раздел регламентирует правила поведения. Спортсменам запрещается использовать нецензурную лексику, разглашать информацию о тренировках, вредить репутации Казахстана, угрожать кому-либо. Спортсмены должны избегать антиобщественного поведения, включая состояние опьянения в общественных местах. Представляющие Казахстан спортсмены должны уважать соперников, зрителей, организаторов, волонтеров, избегать дискриминации и политических демонстраций.

Спортсмены должны придерживаться этических норм во время исполнения Гимна, уважать судейские решения, избегать публичных споров, уважительно взаимодействовать с представителями СМИ и быть примером для других спортсменов. С полным приказом министра можно ознакомиться по ссылке. Документ вступает в силу по истечении 10 дней после его опубликования.