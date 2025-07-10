Спортсменам запретят ругаться матом и выставлять религиозность напоказ в Казахстане

Спортсменам, тренерам и спортивным судьям в Казахстане запретят использовать нецензурную лексику и показывать свои религиозные убеждения. Также запрещается принуждать других к участию в религиозных объединениях и заниматься миссионерской работой. Об этом говорится в приказе министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова от 27 июня 2025 года «Об утверждении спортивной этики Республики Казахстан». Текст приказа опубликован на сайте банка нормативных правовых актов.