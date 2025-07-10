В Wildberries рассказали о новой схеме мошенников на маркетплейсе

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Мошенники могут эксплуатировать образ медийных персон и ссылаться на Wildberries для реализации своих схем обмана россиян — для этого они распространяют информацию в Telegram-каналах, закрытых чатах и сайтах, сулящую легкий заработок на маркетплейсе, а на деле похищают персональные данные и деньги, рассказали РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ.
«Команда безопасности Wildberries & Russ напоминает, что злоумышленники могут эксплуатировать образ медийных персон и ссылаться на Wildberries для реализации мошеннических схем. Это как раз такой случай. Злоумышленники создают фейковые Telegram-каналы, закрытые чаты и сайты, предлагая пользователям “легкий заработок от маркетплейса”, — сказали в компании.
В результате пользователь вместо «заработка» теряет деньги или персональные данные.
Как отметили в компании, основными признаками мошенничества могут стать подозрительные выгодные условия работы, ссылки на сторонние сайты, каналы или чаты. Кроме того, злоумышленников выдают требования внести деньги или сообщить коды доступа, а также общение вне официальных каналов Wildberries.
«Команда безопасности Wildberries & Russ напоминает: любой “дополнительный заработок”, предлагаемый от лица Wildberries на сторонних ресурсах — это риск мошенничества. Не вводите личные данные по ссылкам от неизвестных отправителей и проверяйте информацию на официальных ресурсах», — добавили в пресс-службе.