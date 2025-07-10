В Wildberries рассказали о новой схеме мошенников на маркетплейсе

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Мошенники могут эксплуатировать образ медийных персон и ссылаться на Wildberries для реализации своих схем обмана россиян — для этого они распространяют информацию в Telegram-каналах, закрытых чатах и сайтах, сулящую легкий заработок на маркетплейсе, а на деле похищают персональные данные и деньги, рассказали РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ.