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Игрунка родила двойню в челябинском зоопарке

У пары обезьянок из Челябинска пополнение спустя несколько месяцев после первых родов.

Источник: Челябинский зоопарк

В челябинском зоопарке у семейства игрунок Мини и Марка вновь родились малыши — на этот раз сразу двое. Новорожденные появились всего через несколько месяцев после предыдущего потомства. Пока малыши почти не слазят с родителей, но сотрудники зоопарка уже с теплотой рассказывают о заботливом папе.

— Марк — самец видный, энергичный. И, что самое главное, заботливый: с детьми нянчится, маме отдает только для кормления, — рассказали в зоопарке.

Посетители могут попробовать разглядеть крошечных игрунков, хотя это непросто: они почти всё время сидят на спинах родителей. Ухаживать за малышами помогают оба родителя.