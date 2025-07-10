Игрунка родила двойню в челябинском зоопарке

В челябинском зоопарке у семейства игрунок Мини и Марка вновь родились малыши — на этот раз сразу двое. Новорожденные появились всего через несколько месяцев после предыдущего потомства. Пока малыши почти не слазят с родителей, но сотрудники зоопарка уже с теплотой рассказывают о заботливом папе.
— Марк — самец видный, энергичный. И, что самое главное, заботливый: с детьми нянчится, маме отдает только для кормления, — рассказали в зоопарке.
Посетители могут попробовать разглядеть крошечных игрунков, хотя это непросто: они почти всё время сидят на спинах родителей. Ухаживать за малышами помогают оба родителя.