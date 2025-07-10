Игрунка родила двойню в челябинском зоопарке

В челябинском зоопарке у семейства игрунок Мини и Марка вновь родились малыши — на этот раз сразу двое. Новорожденные появились всего через несколько месяцев после предыдущего потомства. Пока малыши почти не слазят с родителей, но сотрудники зоопарка уже с теплотой рассказывают о заботливом папе.