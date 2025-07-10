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Редкое фото перрона Омского аэропорта из 70-ых вызвало бурное обсуждение в сети

Омичи высказали недовольство, что в данный момент любые фото на перронах запрещены.

Источник: Комсомольская правда

В официальной группе Омского аэропорта появился редкий снимок из 70-ых годов. Несколько элегантных омичей запечатлены на фоне двух легендарных советских самолетов Ту-104. Кадр вызвал ностальгию у омичей.

«Жаль, что сейчас в аэропорту практикуются какие то суровые правила, которые запрещают пассажиру сделать фото/видео самолета на котором он прилетел или полетит. То есть, лишают возможности создавать аналогичные фото только нашего времени», — отметил один из подписчиков группы.

Однако последние 15 лет правила безопасности в аэропортах стали значительно строже. Сегодня в большинстве аэропортов, включая Омский, пассажирам запрещено фотографировать или снимать на видео самолеты, которыми они летят. Эти ограничения распространяются не только на перрон, но и на другие режимные зоны аэропорта.

«Мы понимаем ваше желание сохранить момент для семейного архива. Однако с точки зрения сотрудников службы авиационной безопасности вы — неизвестный человек, который находится на режимном объекте и может представлять потенциальную угрозу», — в свою очередь отметили представители омского аэропорта.

В современных реалиях такие фото создаются только специалистами, имеющим и допуск в зону прилета и на взлетное поле. Это продиктовано требованиями безопасности как пассажиров, так и объекта.

Ранее мы сообщали, что Олег Селиверстов сохранил пост гендиректора омского аэропорта.