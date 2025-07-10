Редкое фото перрона Омского аэропорта из 70-ых вызвало бурное обсуждение в сети

Однако последние 15 лет правила безопасности в аэропортах стали значительно строже. Сегодня в большинстве аэропортов, включая Омский, пассажирам запрещено фотографировать или снимать на видео самолеты, которыми они летят. Эти ограничения распространяются не только на перрон, но и на другие режимные зоны аэропорта.