Блогер из Сургута кормил льва кошачьим кормом и нарвался на ОМОН, который изъял хищника

Росприроднадзор изъял льва Хариса у блогера в Сургуте. Видео © Telegram / Экология — дело каждого!
Проверка, проведённая по согласованию с прокуратурой ХМАО-Югры, подтвердила нарушения условий содержания экзотического животного. В результате лев был временно размещен на базе «Парус» благотворительного фонда «Благодарность» в Нефтеюганском районе.
Руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова сообщила, что теперь животное находится в безопасности. Его ожидает обязательный карантин, полное ветеринарное обследование и последующее размещение в просторном вольере.
Ранее в подмосковном садовом некоммерческом товариществе «Мираж» местные жители выразили недовольство по поводу соседей, которые держат тигрёнка. Жители не только нарушают закон, имея экзотическое животное, но и, по словам очевидцев, проявляют жестокость по отношению к маленькому хищнику. В связи с этим прокуратура Московской области инициировала проверку по факту незаконного содержания тигрёнка.