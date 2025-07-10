Блогер из Сургута кормил льва кошачьим кормом и нарвался на ОМОН, который изъял хищника

Ранее в подмосковном садовом некоммерческом товариществе «Мираж» местные жители выразили недовольство по поводу соседей, которые держат тигрёнка. Жители не только нарушают закон, имея экзотическое животное, но и, по словам очевидцев, проявляют жестокость по отношению к маленькому хищнику. В связи с этим прокуратура Московской области инициировала проверку по факту незаконного содержания тигрёнка.