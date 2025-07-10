«Славянский базар» торжественно откроется сегодня в Витебске

Мероприятия в рамках открытия фестиваля начнутся в 20:30. Среди ведущих будут как белорусские, так и российские знаменитости: Тео, Максим Аверин, Мария Ситтель, Ольга Бузова и другие. Концертная программа будет довольно насыщенной и рассчитана более чем на три часа.
Перед зрителями выступят не только относительно молодые звезды, но и легенды советской сцены. Среди них Юрий Антонов, группа «Земляне», Анатолий Ярмоленко и ансамбль «Сябры». Ожидаются также выступления белорусского госансамбля «Песняры», Руслана Алхено, Национального президентского оркестра Республики Беларусь, Президентского оркестра службы коменданта Московского Кремля ФСО России и многих других. Будут даже итальянские селебрити, известные по фестивалю в Сан Ремо. К примеру, это Антонелла Буччи.
Несмотря на то, что торжественное открытие праздника искусств еще не состоялось, по традиции фестивальная жизнь в городе на Двине уже началась. Концерты и другие культурные мероприятия, идут с 8 июля. Для проведения мероприятий задействован целый ряд площадок. Впервые для «Славянского базара» в этом году используют Центральный спорткомплекс в Витебске.
Особенностью фестиваля в этом году стала и тема 80-летия Великой Победы. К примеру, в программе есть спектакль «Рядовые», а также фотовыставка «Совинформбюро. 1945-й. Победа!». Экспозиция уже имела успех в Минске и Бресте.
Экспонаты выставки — фотографии из архивов Совинформбюро, на которых военкоры того времени запечатлели финальные дни войны, когда Красная армия вела бои за освобождение Восточной Европы от нацизма в 1945 году.
Выставку организовало агентство Sputnik Беларусь, которое входит в Международное информационное агентство «Россия сегодня». «Россия сегодня» является правопреемником Совинформбюро. В годы войны эта организация была основным источником информации для СМИ о событиях на фронтах, партизанском движении и работе тружеников тыла.