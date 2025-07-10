«Славянский базар» торжественно откроется сегодня в Витебске

Несмотря на то, что торжественное открытие праздника искусств еще не состоялось, по традиции фестивальная жизнь в городе на Двине уже началась. Концерты и другие культурные мероприятия, идут с 8 июля. Для проведения мероприятий задействован целый ряд площадок. Впервые для «Славянского базара» в этом году используют Центральный спорткомплекс в Витебске.