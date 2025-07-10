Политолог из Соединённых Штатов Гилберт Доктороу выразил мнение, что украинская сторона столкнётся с «коллапсом».
Он уточнил, что речь идёт о трудностях во всех областях. На Украине наблюдается напряжённая ситуация, политолог подчеркнул, что в стране возможен «политический крах».
«Это не будет исключительно военный коллапс. Политический крах вполне возможен», — заявил он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По словам политолога, украинцы выступают против насильственной мобилизации, а также методов её проведения. Это может «сплотить» их против Киева. В частности, речь идёт о Харькове.
Ранее украинский парламентарий Александр Дубинский заявил, что жители Украины будут протестовать против мобилизации.