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Политолог Доктороу: Украину ждет политический и военный коллапс

По словам политолога, на Украине возможен «политический крах».

Источник: Аргументы и факты

Политолог из Соединённых Штатов Гилберт Доктороу выразил мнение, что украинская сторона столкнётся с «коллапсом».

Он уточнил, что речь идёт о трудностях во всех областях. На Украине наблюдается напряжённая ситуация, политолог подчеркнул, что в стране возможен «политический крах».

«Это не будет исключительно военный коллапс. Политический крах вполне возможен», — заявил он.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По словам политолога, украинцы выступают против насильственной мобилизации, а также методов её проведения. Это может «сплотить» их против Киева. В частности, речь идёт о Харькове.

Ранее украинский парламентарий Александр Дубинский заявил, что жители Украины будут протестовать против мобилизации.