Ежемесячная выплата из маткапитала: кому положена в Татарстане

Размер выплаты.
Размер данной выплаты равен региональному прожиточному минимуму на ребенка в регионе проживания. В Татарстане этот показатель составляет 14 621 рубль.
Условия получения выплаты.
— семья должна иметь остаток средств материнского капитала, который ещё не использован;
— ребёнок не достиг 3-летнего возраста. Если в семье несколько таких детей, пособие назначается на каждого, при этом нужно подать одно общее заявление;
— средний доход семьи на одного человека не должен превышать двойной прожиточный минимум в регионе. В Татарстане в текущем году он составляет 15 073 рубля.
Как оформить выплату.
— через портал Госуслуг;
— через МФЦ;
— через Соцфонд.
Кто может подать заявление.
— гражданин, на чьё имя оформлен сертификат на маткапитал;
— законный представитель, опекун или доверенное лицо — в этом случае заявление можно подать лично через МФЦ или СФР.
Когда назначают выплату.
Если заявление подано в течение шести месяцев со дня рождения или усыновления ребёнка, средства начисляются с этого месяца. В случае более позднего обращения — выплата начинается с месяца подачи заявления.