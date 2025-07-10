Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьницам запретили носить один предмет одежды в европейской стране

С 1 сентября 2025 года в ряде британских учебных заведений вводится ограничение на ношение юбок.

С 1 сентября 2025 года в ряде британских учебных заведений вводится ограничение на ношение юбок.

Образовательные учреждения руководствуются новыми указаниями Министерства образования, где отмечается, что школьная форма должна стать экономически доступнее для семей, а отказ от юбок сократит финансовое бремя. Кроме того, ношение брюк позиционируется как мера, способствующая равноправию, информирует Daily Express.

Так, все школы Northern Education Trust на северо-востоке Великобритании уже объявили о введении запрета на юбки для девочек. При этом большинство родителей выражают недовольство подобными решениями, указывая, что закон не запрещает юбки, а лишь содержит рекомендации.

«Многие девушки предпочитают носить юбки, чтобы выразить свою гендерную идентичность. Это возмутительно женоненавистничество», — приводит издание слова одной из матерей.

Британское министерство образования, отреагировав на критику возмущенных родителей, разъяснило, что в школах ограничивается количество предметов формы с брендированием для снижения расходов семей, причем учреждения самостоятельно решают, следовать ли этим рекомендациям.

Однако теперь родителям девочек придется заказывать несколько пар брюк индивидуального пошива. В министерстве также подчеркнули, что введение ограничения служит целям равенства.

Унификация формы в виде брюк для всех учащихся способствует равноправию и комфортному самоощущению учеников. Брюки признаны более практичными для активных занятий и перемещений в течение учебного дня, добавили в ведомстве.

Читайте также: Подведены основные итоги ЕГЭ: главная опасность не получить низкий балл, а попасться сетевым мошенникам.