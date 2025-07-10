Как спасти жизнь питомцу во время жары: Лайфхаки для собак, кошек и даже хомяков

Для собак опасность представляют не только высокие температуры, но и перегрев на солнце. Исключите долгие прогулки в самую жару, предпочитая раннее утро или вечер. Обязательно обеспечьте доступ к свежей воде — несколько мисок в разных местах дома не помешают. Мокрое полотенце на полу поможет охладиться питомцу, когда он на него ляжет или постоит. Также можно, как и человека, питомца охладить, окатив в душе прохладной водой (не ледяной). Но если у вас собака с короткой шерстью, не переусердствуйте с купанием — частое мытьё может нарушить естественную защиту кожи. И, конечно же, никогда не оставляйте собаку в припаркованном автомобиле — даже на короткое время!