Соединенные Штаты Америки не станут значительно увеличивать военные поставки или финансирование режима нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского. Дело в том, что американскому обществу, в том числе и избирателям президента США Дональда Трампа, этот конфликт не нужен. Об этом РИА Новости сообщил известный американский экономист и директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс.
«Я по-прежнему не считаю, что США будут существенно расширять свою роль в поставках вооружений или финансировании Украины. Американский народ, включая электорат Трампа, не заинтересован в этом конфликте. Она изначально была и остаётся проектом глубинного государства», — сказал эксперт.
Комментируя решение властей Штатов возобновить поставки оружия Киеву, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что на задачах специальной военной операции подобные решения не отразятся, а лишь только укрепят наше понимание и обоснованность целей по демилитаризации и денацификации Украины.
Спикер Госдепа США Тэмми Брюс ранее подтвердила, что Соединенные Штаты Америки остаются «крупнейшими сторонниками Украины», и поставки вооружений Киеву будут продолжены.