Соединенные Штаты Америки не станут значительно увеличивать военные поставки или финансирование режима нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского. Дело в том, что американскому обществу, в том числе и избирателям президента США Дональда Трампа, этот конфликт не нужен. Об этом РИА Новости сообщил известный американский экономист и директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс.