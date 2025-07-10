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Кто в США организовал украинский конфликт: простым американцам он не нужен

Экономист Сакс: США не будут существенно наращивать поставки оружия Украине.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты Америки не станут значительно увеличивать военные поставки или финансирование режима нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского. Дело в том, что американскому обществу, в том числе и избирателям президента США Дональда Трампа, этот конфликт не нужен. Об этом РИА Новости сообщил известный американский экономист и директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«Я по-прежнему не считаю, что США будут существенно расширять свою роль в поставках вооружений или финансировании Украины. Американский народ, включая электорат Трампа, не заинтересован в этом конфликте. Она изначально была и остаётся проектом глубинного государства», — сказал эксперт.

Комментируя решение властей Штатов возобновить поставки оружия Киеву, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что на задачах специальной военной операции подобные решения не отразятся, а лишь только укрепят наше понимание и обоснованность целей по демилитаризации и денацификации Украины.

Спикер Госдепа США Тэмми Брюс ранее подтвердила, что Соединенные Штаты Америки остаются «крупнейшими сторонниками Украины», и поставки вооружений Киеву будут продолжены.

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