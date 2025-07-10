The Telegraph: Трамп может использовать Бессента как «оружие» против экономики РФ

Британская газета The Telegraph предполагает, что президент США Дональд Трамп может использовать главу минфина Соединенных Штатов Скотта Бессента как «секретное оружие» против экономики России.
Издание характеризует Бессента как такого же «разрушителя и нестандартного мыслителя», как и сам Трамп, и отмечает его ключевую роль в торговой войне с Китаем.
The Telegraph считает, что после того, как Трампу не удалось навязать свою позицию президенту России Владимиру Путину, он решил найти способ повлиять на российскую экономику.
Также американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что Трамп вновь открыл поставки военной помощи на Украину, потому что не хочет отдавать России победу в этом конфликте.
Размер помощи, которую США оказали Украине на данный момент, составляет 123,3 миллиарда долларов. Из этого объема самую большую долю занимает военная помощь — 69,5 миллиарда долларов, потом идут финансовая помощь — 50,1 миллиарда долларов и гуманитарная — 3,7 миллиарда долларов.