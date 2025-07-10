Ричмонд
+22°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Telegraph: Трамп может использовать Бессента как «оружие» против экономики РФ

Британская газета The Telegraph предполагает, что президент США Дональд Трамп может использовать главу минфина Соединенных Штатов Скотта Бессента как «секретное оружие» против экономики России.

Британская газета The Telegraph предполагает, что президент США Дональд Трамп может использовать главу минфина Соединенных Штатов Скотта Бессента как «секретное оружие» против экономики России.

Издание характеризует Бессента как такого же «разрушителя и нестандартного мыслителя», как и сам Трамп, и отмечает его ключевую роль в торговой войне с Китаем.

The Telegraph считает, что после того, как Трампу не удалось навязать свою позицию президенту России Владимиру Путину, он решил найти способ повлиять на российскую экономику.

Также американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что Трамп вновь открыл поставки военной помощи на Украину, потому что не хочет отдавать России победу в этом конфликте.

Размер помощи, которую США оказали Украине на данный момент, составляет 123,3 миллиарда долларов. Из этого объема самую большую долю занимает военная помощь — 69,5 миллиарда долларов, потом идут финансовая помощь — 50,1 миллиарда долларов и гуманитарная — 3,7 миллиарда долларов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше