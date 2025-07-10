Топ-5 главных новостей в Молдове 10 июля 2025: Трамп прислал письмо Санду — почему она не танцует; житель Кишинева украл у коллег 2 млн леев и спустил их на «красивую жизнь»; в Молдове 90

Главные новости в Молдове на утро четверга, 10 июля 2025:
1. Трамп написал «письмо счастья» Майе Санду: Он сообщил, что США вводит для Молдовы пошлины на все товары в 25%.
2. За украденные на своем предприятии золото и валюту на 2 млн леев житель Молдовы получил 8 лет тюрьмы: Деньги успел потратить на отдых за границей и азартные игры.
3. 90-летняя жительница Кишинева вынуждена выносить из дома последнее на продажу, чтобы выжить: «Вся пенсия уходит на оплату коммуналки, а к зиме цены еще вырастут, поскорей бы я умерла!».
4. Наконец-то, идет «похолодание»: В Молдове будет +26 градусов и долгожданные дожди.
5. А раньше кому конфискованные богатства отдавали? Молдавская власть решила отправлять конфискат на благо общества — слабо верится, но выборы на носу.
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