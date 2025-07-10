DM: изучение сооружений под Сфинксом доказало существование древнего города

Итальянские учёные-египтологи обнаружили доказательства существования древнего подземного города под пирамидами в Гизе. Они смогли это сделать благодаря сканированию подземного комплекса, расположенного под скульптурой Большого Сфинкса. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail со ссылкой на источники.
«Это открытие подтверждает, что плато Гиза было построено задолго до начала династической эпохи, возможно, около 36 400 года до нашей эры, как показывают мои исследования», — заявил итальянский египтолог и член исследовательской группы Армандо Мэй в интервью изданию.
Сканирование позволило учёным детально изучить огромную шахту, окружённую спиральной лестницей, которая начиналась от центра основания Сфинкса и вела вниз к двум квадратным сооружениям. Одно из них находилось на глубине более 600 метров, а другое — на глубине более 1200 метров под землёй.
По словам эксперта из Стратклайдского университета в Шотландии Филиппо Бионди, результаты исследования убедительно подтверждают гипотезу о существовании подземного комплекса. Это доказывает наличие более древних сооружений, чем постройки династической эпохи в Египте.
Большой Сфинкс — это монументальная скульптура в форме колоссального сфинкса, изображающего лежащего на песке льва. Она находится на территории комплекса великих пирамид Древнего Египта на плато Гиза.