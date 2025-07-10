DM: изучение сооружений под Сфинксом доказало существование древнего города

Сканирование позволило учёным детально изучить огромную шахту, окружённую спиральной лестницей, которая начиналась от центра основания Сфинкса и вела вниз к двум квадратным сооружениям. Одно из них находилось на глубине более 600 метров, а другое — на глубине более 1200 метров под землёй.