Военнослужащий из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне СВО

Военнослужащий из Эхирит-Булагатского района Иннокентий Кондратьев погиб в зоне специальной военной операции. Как сообщил КП-Иркутск мэр района Геннадий Осодоев, бойцу могло исполнится в этом году 38 лет.
— Иннокентий проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках в Улан-Удэ, там он получил знак «парашютист-отличник». Потом работал в МВД и решил снова отправить служить Родине. Мужчина имеет медали «За участие в военной операции» и «За отличие в военной службе», — рассказал Геннадий Осодоев.
В мае 2025 года он отбыл в зону СВО. Иннокентий выполнял задачи водителя батальона и был сержантом. Он вырос в многодетной семье, у него остались две маленькие дочери и жена.
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