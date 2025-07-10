Медведь в Японии проник в дом и растерзал женщину

В тот же вечер местные жители заметили медведя поблизости от дома Такахаси. Ранее в этом районе уже регистрировали как минимум девять случаев проникновения зверя в дома и сараи в поисках еды. Власти установили ловушки и призвали граждан не выходить на улицу без необходимости, передает телеканал.