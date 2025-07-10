Медведь в Японии проник в дом и растерзал женщину

В японском городе Китаками, расположенном в префектуре Иватэ, медведь пробрался в жилой дом и смертельно напал на пожилую женщину. Об этом сообщает Japan Today.
81-летнюю Сейко Такахаси в изуродованном состоянии обнаружил ее сын. Он нашел мать в гостиной и сразу же обратился в полицию.
На теле погибшей были зафиксированы следы медвежьих когтей. В доме также обнаружили клочки шерсти и отпечатки лап, что подтвердило версию о нападении дикого животного.
В тот же вечер местные жители заметили медведя поблизости от дома Такахаси. Ранее в этом районе уже регистрировали как минимум девять случаев проникновения зверя в дома и сараи в поисках еды. Власти установили ловушки и призвали граждан не выходить на улицу без необходимости, передает телеканал.
22 июня лев набросился на владельца крымского парка «Тайган» Олега Зубкова, об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
Ветеринар парка Василий Писковой сообщил, что напавший на Зубкова лев не был агрессивным. Он позднее уточнил, что напавшего льва усыплять не станут. «Вечерняя Москва» узнала, что может стать причиной агрессивного поведения хищника в неволе.