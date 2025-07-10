Экономист оценил риски банкротств застройщиков из-за высокой ключевой ставки

Банкротство некоторых строительных компаний возможно, заявил Клепач.
При действующих высоких процентных ставках, установленных Банком России, существует вероятность банкротства ряда строительных компаний. Об этом рассказал главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач на выставке «Иннопром».
«Мы видим, что в строительстве отрицательная динамика, и застройщики в условиях дорогих денег. Часть из них, видимо, обанкротится», — сказал Клепач. Его слова приводит ТАСС.
Ранее глава компании «Этажи» Ильдар Хусаинов сообщал, что около 20% застройщиков в Тюмени и других регионах уже находятся в зоне риска банкротства из-за убытков и высоких ставок, несмотря на использование эскроу-счетов. По его словам, девелоперы начали массово распродавать земельные участки, считая это необходимым для адаптации к новым экономическим условиям.