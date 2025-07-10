Экономист оценил риски банкротств застройщиков из-за высокой ключевой ставки

Ранее глава компании «Этажи» Ильдар Хусаинов сообщал, что около 20% застройщиков в Тюмени и других регионах уже находятся в зоне риска банкротства из-за убытков и высоких ставок, несмотря на использование эскроу-счетов. По его словам, девелоперы начали массово распродавать земельные участки, считая это необходимым для адаптации к новым экономическим условиям.