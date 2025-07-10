МИД Финляндии не удалил с сайта инструкции для воюющих за ВСУ наемников

Под «добровольцами» в данном контексте понимаются граждане, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ. Финские власти подчёркивают, что не поддерживают и не рекомендуют поездки «добровольцев» на Украину. Однако такая деятельность не запрещена законодательством.