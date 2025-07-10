Министерство иностранных дел Финляндии не стало удалять с сайта руководства для тех, кто присоединился к Вооружённым силам Украины (ВСУ) в качестве наёмников.
На сайте ведомства были обнаружены инструкции под названием «Информация для добровольцев», которые были опубликованы в феврале 2025 года.
Под «добровольцами» в данном контексте понимаются граждане, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ. Финские власти подчёркивают, что не поддерживают и не рекомендуют поездки «добровольцев» на Украину. Однако такая деятельность не запрещена законодательством.
В инструкциях гражданам напоминают, что Финляндия не предоставляет помощь наёмникам, получившим ранения на Украине.
Ранее Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, высказалась по этому поводу. Она подчеркивала, что «необходимо быть абсолютно лишёнными совести, чтобы публиковать подобные материалы». Также она отметила, что авторы документа руководствовались исключительно ненавистью к своим гражданам.