Пермским многодетным семьям предоставят участки в поселке Красный Восход

7 августа в ходе жеребьевки среди многодетных семей Перми распределят 236 участков, включенных в альтернативный перечень, рассказали в городском департаменте земельных отношений. Участки площадью от 466 до 599 кв. метров находятся в поселке Красный Восход Усть-Качкинского сельского поселения Пермского муниципального округа.
Вид разрешенного использования земельных наделов — ведение садоводства. Можно построить садовый дом высотой не более трех этажей с площадью застройки не более 30% от размера участка. Имеется техническая возможность подключения к сетям коммунальной инфраструктуры (электроэнергия, газоснабжение).
Жеребьевку проведут среди семей, обратившихся с заявлением о предоставлении в собственность участка, включенного в альтернативный перечень. Направить заявление может любая семья, независимо от порядкового номера в реестре. Заявление и документы для участия в жеребьевке нужно подать до 1 августа в городской департамент социальной политики (ул. Газеты Звезда, 9). Прием граждан будет вестись по предварительной записи по электронной почте: gerebevka@mail.ru.
Также можно подать заявление в электронной форме на официальном сайте городской администрации Перми, выбрав «Для подачи заявления на предоставление единовременной денежной выплаты в электронном виде — войти через госуслуги (ЕСИА)». Затем, авторизовавшись через портал «Госуслуги», нужно выбрать заявление на участие в процедуре получения земельного участка, включенного в альтернативный перечень.
Характеристики участков можно изучить здесь.
Жеребьевка пройдет 7 августа в 10:00 в большом зале Центральной городской библиотеки им А. С. Пушкина (ул. Петропавловская, 25). С собой нужно взять паспорт.
Дополнительной информацией о проведении жеребьевки и земельных участках поделятся в городском департаменте земельных отношений по телефону 212−72−06. О написании заявлений подробнее расскажут в городском департаменте социальной политики по телефонам: 236−09−79, 236−12−75.