Пермским многодетным семьям предоставят участки в поселке Красный Восход

Жеребьевку проведут среди семей, обратившихся с заявлением о предоставлении в собственность участка, включенного в альтернативный перечень. Направить заявление может любая семья, независимо от порядкового номера в реестре. Заявление и документы для участия в жеребьевке нужно подать до 1 августа в городской департамент социальной политики (ул. Газеты Звезда, 9). Прием граждан будет вестись по предварительной записи по электронной почте: gerebevka@mail.ru.