В Росстате назвали продукты, которые подешевели сильнее всего в этом году

В Башкирии с начала текущего года аналитики зафиксировали значительное снижение цен на ряд продуктов. Согласно данным Росстата, наибольшее падение стоимости отмечено у куриных яиц — их цена снизилась на 37,6%, и теперь десяток в среднем можно приобрести за 62,48 рубля.
В перечне подешевевших продуктов также оказались крупы и другие базовые товары: гречка подешевела на 12,6% (до 46,09 рубля), шлифованный рис — на 7,7% (102,08 рубля), пшено — на 6,3% (45,6 рубля). Незначительно, но снизились цены на куриное мясо (кроме окорочков) — до 196,82 рубля (-1,4%), подсолнечное масло — 134,09 рубля (-1,3%), сливочное масло — 1044,85 рубля (-0,9%), соль — 13,81 рубля, (-0,2%) и сахар — 65,9 рубля, (0,2%).
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