В Росстате назвали продукты, которые подешевели сильнее всего в этом году

В Башкирии с начала текущего года аналитики зафиксировали значительное снижение цен на ряд продуктов. Согласно данным Росстата, наибольшее падение стоимости отмечено у куриных яиц — их цена снизилась на 37,6%, и теперь десяток в среднем можно приобрести за 62,48 рубля.