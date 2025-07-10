Тишковец рассказал, что в Москве зафиксировали очередную субтропическую ночь

В Москве продолжают фиксировать так называемые субтропические ночи. Минувшей ночью температура воздуха на базовой метеостанции ВДНХ составила +19,9 градуса при норме в +13,5, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
При этом на других метеостанциях столицы было еще теплее.
«В Тушино ровно +20. В центре Москвы, на Балчуге, минимальный термометр показал столько, сколько нормальным считается в середине лета днем, +23,4 (дневная норма июля +23,1)», — написал метеоролог в своем телеграм-канале.
Он отметил, что прошедшей ночью в Ялте было +23,3, а в Сочи — плюс 22,0 градуса.
Согласно архивам метеонаблюдений, более теплые ночи 10 июля в столице России фиксировали лишь четыре раза: в 1972 году было +20,0, в 1996 году — плюс 20,9, в 2010 году — плюс 20,5 и в 2021 году — плюс 20,1 градуса.
Субтропические ночи сохранятся в Москве до конца текущей недели, добавил Тишковец.
Ранее сообщалось, что на российский город обрушилось рекордное за 70 лет количество осадков.