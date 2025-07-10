Тишковец рассказал, что в Москве зафиксировали очередную субтропическую ночь

Согласно архивам метеонаблюдений, более теплые ночи 10 июля в столице России фиксировали лишь четыре раза: в 1972 году было +20,0, в 1996 году — плюс 20,9, в 2010 году — плюс 20,5 и в 2021 году — плюс 20,1 градуса.