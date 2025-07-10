В Госдуме предложили ввести скидки для семейных пар в кинотеатрах

Расходы необходимо покрыть за счет бюджета, заявил Даванков.
Необходимо ввести скидки для семейных пар на места для поцелуев в кинотеатрах. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
«Считаю целесообразным рассмотреть предоставление скидок семейным парам при покупке билетов на места для поцелуев», — передает содержание письма Даванкова ТАСС. Предлагается покрыть эти расходы за счет государства.
Вице-спикер считает, что такие меры могут укрепить семейные ценности и улучшить восприятие семьи в обществе. Даванков отмечает, что такие места воспринимаются как символ романтического уединения и их популяризация может увеличить посещаемость кинотеатров. Он просит министра культуры рассмотреть предложение и поручить его реализацию.