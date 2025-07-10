Ричмонд
+22°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат предложил награждать жителей Красноярского края за долгие браки

Руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Красноярского края Алексей Бойков представил законопроект, касающийся выплат и наград для супружеских пар, состоящих в официальном браке более 20 лет.

Руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Красноярского края Алексей Бойков представил законопроект, касающийся выплат и наград для супружеских пар, состоящих в официальном браке более 20 лет.

В рамках инициативы предлагается установить единовременные выплаты в размере от 20 до 50 тысяч рублей к юбилею совместной жизни, а также ввести региональный орден «За любовь и верность» в четырех степенях. Эта награда будет вручаться в знак признания семей, воспитавших достойных граждан и служащих примером для других.

Бойков подчеркнул, что, несмотря на то что любящие друг друга люди не нуждаются в дополнительных поощрениях, важно выделять семьи, которые своим примером демонстрируют, как преодолевать трудности и разделять радости и горести на протяжении жизни.

В партии отметили необходимость данной меры на фоне растущего числа разводов, подчеркивая важность поддержки тех, кто сохраняет семью на протяжении десятилетий. В краевом отделении партии добавили, что таких людей следует не только уважать, но и поощрять как образец ответственности, любви и взаимной поддержки, что является вкладом в укрепление общества и развитие позитивной семейной политики.

Ранее рассказывали, что 14 жителей Красноярска удостоены звания «Почётный донор России».

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше