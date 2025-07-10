Депутат предложил награждать жителей Красноярского края за долгие браки

Руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Красноярского края Алексей Бойков представил законопроект, касающийся выплат и наград для супружеских пар, состоящих в официальном браке более 20 лет.
В рамках инициативы предлагается установить единовременные выплаты в размере от 20 до 50 тысяч рублей к юбилею совместной жизни, а также ввести региональный орден «За любовь и верность» в четырех степенях. Эта награда будет вручаться в знак признания семей, воспитавших достойных граждан и служащих примером для других.
Бойков подчеркнул, что, несмотря на то что любящие друг друга люди не нуждаются в дополнительных поощрениях, важно выделять семьи, которые своим примером демонстрируют, как преодолевать трудности и разделять радости и горести на протяжении жизни.
В партии отметили необходимость данной меры на фоне растущего числа разводов, подчеркивая важность поддержки тех, кто сохраняет семью на протяжении десятилетий. В краевом отделении партии добавили, что таких людей следует не только уважать, но и поощрять как образец ответственности, любви и взаимной поддержки, что является вкладом в укрепление общества и развитие позитивной семейной политики.
Ранее рассказывали, что 14 жителей Красноярска удостоены звания «Почётный донор России».