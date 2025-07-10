Депутат предложил награждать жителей Красноярского края за долгие браки

В рамках инициативы предлагается установить единовременные выплаты в размере от 20 до 50 тысяч рублей к юбилею совместной жизни, а также ввести региональный орден «За любовь и верность» в четырех степенях. Эта награда будет вручаться в знак признания семей, воспитавших достойных граждан и служащих примером для других.