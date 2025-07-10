В Омске оштрафовали банк за звонок маме

«Установлено, что в ходе телефонных переговоров с должниками сотрудниками АО “Почта банк” не сообщалась информация о размере каждого из составляющих структуры просроченной задолженности», — сообщили в ведомстве.
Как сообщили судебные приставы, сотрудники банка звонили клиентам, но не объясняли, из чего именно состоит их долг.
Также заявлено, что в двух случаях банк нарушил закон: в первом — разговаривал с матерью должника без его согласия, во втором — с посторонним человеком. Как подчеркивают судебные приставы, по закону в таких случаях нужно сначала получить разрешение.
На основании выявленных фактов должностным лицом надзорного ведомства составлен соответствующий административный протокол по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. В качестве наказания назначен административный штраф в размере 80 тысяч рублей.
Банк пытался оспорить штраф, но суд оставил решение в силе. Штраф уже оплачен, пояснили судебные приставы.