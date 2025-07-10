В России предложили предоставлять супругам скидки в кинотеатрах: подробности

Суть инициативы заключается в том, чтобы кинотеатры предоставляли семейным парам льготные билеты на эти места, а государство компенсировало бы им выпадающие доходы. По мнению вице-спикера, это не только поспособствует укреплению института семьи, но и поможет повысить посещаемость кинотеатров, которая в первом квартале 2025 года достигла трехлетнего минимума.