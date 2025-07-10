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В России предложили предоставлять супругам скидки в кинотеатрах: подробности

В Госдуме хотят ввести скидки семейным парам на места для поцелуев в кинотеатрах.

Источник: Комсомольская правда

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ввести скидки для семейных пар, покупающих билеты на так называемые «места для поцелуев» в кинотеатрах. Соответствующее обращение он направил министру культуры Ольге Любимовой, документ имеется в распоряжении ТАСС.

В письме парламентарий отметил, что подобные меры помогут укрепить престиж семейных ценностей и стимулировать совместный досуг супругов. «Места для поцелуев», обычно расположенные на последних рядах кинозалов, воспринимаются как зона романтического уединения, и предоставление скидок на них могло бы стать жестом поддержки со стороны государства, считает Даванков.

Суть инициативы заключается в том, чтобы кинотеатры предоставляли семейным парам льготные билеты на эти места, а государство компенсировало бы им выпадающие доходы. По мнению вице-спикера, это не только поспособствует укреплению института семьи, но и поможет повысить посещаемость кинотеатров, которая в первом квартале 2025 года достигла трехлетнего минимума.

«Считаю целесообразным рассмотреть возможность введения компенсационного механизма для кинотеатров за счет покрытия расходов, связанных с предоставлением скидок семейным парам при покупке билетов на места для поцелуев», — говорится в письме.

Президент России Владимир Путин назвал крепкую многодетную семью стратегическим приоритетом РФ и заявил, что в стране продолжат укреплять все сферы жизни для поддержки семей.

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