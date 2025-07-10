Часть Могилева осталась без света из-за ночных гроз

В ночь с 9 на 10 июля на востоке Беларуси наблюдалась сложная погодная обстановка. Сильные ливни и ветер обесточили десятки населенных пунктов. Сейчас энергетики заняты устранением неполадок.
По состоянию на 05:00 аварийно-восстановительные бригады работают над восстановлением электроснабжения в 34 населенных пунктах и 253 трансформаторных подстанциях региона. Для этого задействовано 13 бригад и 12 единиц спецтехники.
Отмечается, что на помощь им направлены бригады из Минской и Гомельской областей.
В свою очередь Telegram-канал «Могилев — мой город!» сообщает, что в результате прохождения грозового фронта и шквалистого ветра со скоростью 23 м/с на дороги и линии электропередачи упало много деревьев, нарушена связь, а по одной из главной улице города — Первомайской — остановлено движение транспорта.
Могилевский горисполком принял решение о начале работы комиссии по чрезвычайной ситуации, развернут штаб. Определен порядок действий по ликвидации последствий стихии.
Собирается информация, созданы аварийные бригады по расчистке завалов деревьев, по восстановлению линий электропередачи.
Последствия стихии в Витебской области
Рано утром 10 июля грозовой фронт пришел в Оршанский район и оставил без света 22 населенных пункта, сообщила пресс-служба Витебского облисполкома.
Энергетики региона продолжают устранять последствия стихии. В филиале «Оршанские электрические сети» введен особый режим работы. По состоянию на 6:30 в аварийно-восстановительных работах задействовано 6 бригад, 19 человек, 6 единиц спецтехники.
Также электроснабжение восстанавливают и в Городокском районе.