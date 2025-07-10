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Часть Могилева осталась без света из-за ночных гроз

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Часть Могилева и Могилевского района остались без света из-за сильных гроз и ветра, прошедших минувшей ночью, сообщает «Могилевэнерго».

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Источник: Telegram / Могилёв - мой город!

В ночь с 9 на 10 июля на востоке Беларуси наблюдалась сложная погодная обстановка. Сильные ливни и ветер обесточили десятки населенных пунктов. Сейчас энергетики заняты устранением неполадок.

По состоянию на 05:00 аварийно-восстановительные бригады работают над восстановлением электроснабжения в 34 населенных пунктах и 253 трансформаторных подстанциях региона. Для этого задействовано 13 бригад и 12 единиц спецтехники.

говорится в сообщении могилевских энергетиков в Telegram

Отмечается, что на помощь им направлены бригады из Минской и Гомельской областей.

В свою очередь Telegram-канал «Могилев — мой город!» сообщает, что в результате прохождения грозового фронта и шквалистого ветра со скоростью 23 м/с на дороги и линии электропередачи упало много деревьев, нарушена связь, а по одной из главной улице города — Первомайской — остановлено движение транспорта.

Могилевский горисполком принял решение о начале работы комиссии по чрезвычайной ситуации, развернут штаб. Определен порядок действий по ликвидации последствий стихии.

Собирается информация, созданы аварийные бригады по расчистке завалов деревьев, по восстановлению линий электропередачи.

уточняется в публикации

Последствия стихии в Витебской области

Рано утром 10 июля грозовой фронт пришел в Оршанский район и оставил без света 22 населенных пункта, сообщила пресс-служба Витебского облисполкома.

Энергетики региона продолжают устранять последствия стихии. В филиале «Оршанские электрические сети» введен особый режим работы. По состоянию на 6:30 в аварийно-восстановительных работах задействовано 6 бригад, 19 человек, 6 единиц спецтехники.

Также электроснабжение восстанавливают и в Городокском районе.