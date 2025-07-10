Часть Могилева осталась без света из-за ночных гроз

В свою очередь Telegram-канал «Могилев — мой город!» сообщает, что в результате прохождения грозового фронта и шквалистого ветра со скоростью 23 м/с на дороги и линии электропередачи упало много деревьев, нарушена связь, а по одной из главной улице города — Первомайской — остановлено движение транспорта.