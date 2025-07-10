ФСБ России рассекретила показания 18-летнего бандеровца о Волынской резне

ФСБ России опубликовала новые рассекреченные архивные материалы о массовом геноциде польского населения на Волыни, совершенном украинскими националистами во время Второй мировой войны. Среди документов — протокол допроса 18-летнего Ивана Васюка, члена ОУН* и УПА*, признавшегося в личном участии в преступлениях.
Васюк, известный под кличкой Голубь, был задержан контрразведкой Смерш в январе 1944 года при освобождении Ровенской области. На допросе он рассказал, что его отряд под командованием Ворона (Микола Свистун) с июля 1943 по январь 1944 года совершал нападения на польские деревни, убивал жителей и грабил имущество.
По словам Васюка, он участвовал примерно в десяти таких нападениях и лично убил 19 поляков, в том числе детей. В частности, в ноябре 1943 года его «сотня» атаковала деревни Старики, Вязовку и Углы, где, по его словам, было убито около полутора тысяч человек всех возрастов.
Он также признался, что часть жертв убивали топорами и ножами, а дома с телами затем поджигали. Васюк подчеркнул, что бойцы УПА* не щадили даже украинцев, если те не поддерживали националистов, передает сайт ФСБ.
В среду, 30 апреля, ФСБ рассекретила показания личного камердинера Адольфа Гитлера Гейнца Линге — главного свидетеля смерти главы Третьего рейха. На допросах он рассказал, как умер Гитлер, мог ли у него быть двойник и что стало с его телом. Как расследовали смерть фюрера и как опознавали его тело — в материале «Вечерней Москвы».
*Экстремистские организации, запрещенные на территории РФ.