ФСБ России рассекретила показания 18-летнего бандеровца о Волынской резне

По словам Васюка, он участвовал примерно в десяти таких нападениях и лично убил 19 поляков, в том числе детей. В частности, в ноябре 1943 года его «сотня» атаковала деревни Старики, Вязовку и Углы, где, по его словам, было убито около полутора тысяч человек всех возрастов.