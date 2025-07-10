Робби Уильямс «приклеился» к Oasis по случаю их воссоединения

«Суетливость» же выражалась в том, что помимо записи и фото в соцсетях накануне концерта Oasis, то же самое фото с Лиамом Робби выставил неделей ранее и на территории фестиваля Гластонберри, «настырно напоминая» (по определению некоторых таблоидов) о 30-летии своей знаменитой тусовки с братьями Галлахерами. Эта инсталляция наделала шуму в Гластонберри — поползли слухи, что на фестивале якобы готовится «секретный сет» Уильямса с Галлахерами, все пришли в страшное возбуждение, началась суета, а Робби потом все опроверг, что вызвало волну разочарования и обвинений артиста в «дешевой спекуляции». Сами братья, понятное дело, даже не были в курсе. От насмешливых взглядов прессы не утаилась и «ностальгическая» обложка грядущего альбома Уильямса «Britpop», где он красуется в том же «историческом» красном адидасовском костюме, что и с Лиамом 30 лет назад.