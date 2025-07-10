Робби Уильямс «приклеился» к Oasis по случаю их воссоединения

Едкие колкости, сарказм, ирония, плевки, оскорбления, дурачества — поп-рок-звезды не лишают себя удовольствия время от время пощипывать коллег и ерничать друг над другом. Иногда это бывают злые перепалки, иногда дружеские «издевки». Законы жанра требуют буффонады не только на сцене. На днях отличился Робби Уильямс. Его словословия в адрес былых приятелей — братьев Галлахеров, которые возродили свое культовое детище группу Oasis, — многие расценили как «едкую иронию» и попытку «пропиариться за чужой счет». О грандиозном стадионном концерте легенд брит-попа в Кардиффе на днях отчиталась и «Звуковая Дорожка» в «МК».
Здешние пенаты, скажем, еще помнят былые публичные перепалки на грани фола между Филиппом Киркоровым и Николаем Басковым, которые были фирменной забавой артистов на протяжении многих лет. Правда, былая картинная задиристость между главными анфан-терриблями росэстрады уже померкла — то ли из-за возраста, то ли по иным причинам, которые в последние годы радикально изменили весь общий фон поп-сцены в России.
На мировой же сцене радикальные изменения, если и происходят, то в основном на поле битвы самостийных амбиций, творческих концепций, технологических прорывов и т. д., что не мешает звездам самовыражаться не только в новых работах, но и в публичных эскападах. Многие скандальные демарши вошли в анналы: как Элтон Джон обзывал Рода Стюарта «скандальной блондинкой», Мадонна издевательски «не могла» вспомнить, кто такие ABBA — «кажется, из Швеции?» — и т.д. Все это веселило и заводило не только артистов, но и публику.
Робби Уильямс и раньше за словом в карман не лез, а тут его буквально прорвало от новостей о воссоединении Oasis. Английская пресса описывает демарши артиста как «переполох». За несколько часов до «второго пришествия» Oasis на стадионе в Кардиффе, чего паства ждала более пятнадцати лет, г-н Уильямс установил «мемориальную» синюю табличку на Бервик-стрит в лондонском эстетском квартале Сохо, где снималась обложка альбома «What’s The Story Morning Glory?». На ней было написано: «Робби Уильямс — слышал, видел, полюбил, прожил, захотел и вдыхал… Вот и вся история». Выложил инсталляцию в соцсети с подписью: «Удачи вам сегодня вечером, ребята!» и знаменитое ностальгическое фото с Лиамом Галлахером в красном спортивном костюме с фестиваля «Гластонберри 1995».
Несмотря на, казалось бы, дружеский тон, журналисты усмотрели сарказм, иронию и «намек на издевку» в многочисленных глаголах, перечисляющих «чрезмерно восторженное» состояние артиста в адрес коллег. К тому же, «явно бросалось в глаза» «не очень сдержанное желание» г-н Уильямса напомнить о себе в контексте шумного рок-события, которым стал концерт-возрождение Oasis.
Тут уже иронию включили светские сплетники и наблюдатели, отметившие «болезненную суетливость» Робби, несмотря на то, что «ему и без Oasis есть, чем заняться», напоминая о его текущем мировом туре, который хоть и проходит успешно, но в некоторых городах пока продан не полностью. «Настырное» напоминание о былой дружбе с братьями Галлахерами, как подозревают, может расшевелить и собственные продажи Робби.
«Суетливость» же выражалась в том, что помимо записи и фото в соцсетях накануне концерта Oasis, то же самое фото с Лиамом Робби выставил неделей ранее и на территории фестиваля Гластонберри, «настырно напоминая» (по определению некоторых таблоидов) о 30-летии своей знаменитой тусовки с братьями Галлахерами. Эта инсталляция наделала шуму в Гластонберри — поползли слухи, что на фестивале якобы готовится «секретный сет» Уильямса с Галлахерами, все пришли в страшное возбуждение, началась суета, а Робби потом все опроверг, что вызвало волну разочарования и обвинений артиста в «дешевой спекуляции». Сами братья, понятное дело, даже не были в курсе. От насмешливых взглядов прессы не утаилась и «ностальгическая» обложка грядущего альбома Уильямса «Britpop», где он красуется в том же «историческом» красном адидасовском костюме, что и с Лиамом 30 лет назад.
Чтобы понятнее было нашим читателям — это, как, если бы Филипп Киркоров вдруг начал бы везде бравировать плакатами давних совместных фото с бывшей женой и напоминал бы настырно, какая она была у него «единственная»… А она естественно ни сном, ни духом, как и братья Галлахеры, которые никак не отреагировали на настойчивые сигналы и знаки внимания со стороны Робби Уильямса. В 90-е годы артисты действительно были достаточно близки — приятельствовали, собачились, все, как положено в шоу-бизе. Ноэль Галлахер как-то даже обозвал Робби «толстым танцором из Take That», но естественно — «только любя».
Высмеянный прессой за попытки продвинуть продажи собственного тура за счет «пиара на чужой славе» Робби Уильямс все-таки вынужден был признать: «Соперничать с воссоединением Oasis бессмысленно, — но тут же добавил, — даже Тейлор Свифт не потянет», — что вызвало у английской прессы очередной приступ гомерического хохота (дескать, «еще и Тейлор Свифт сюда приплел»), а также псевдофилософские умозаключения о брит-попе как мыльной опере, которая «жива, здорова, а теперь еще и официально увековечена в эмалевой табличке (от Робби Уильямса)»…