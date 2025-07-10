В Омской области выявлены лидеры по росту цен на продукты питания

По состоянию на конец мая 2025 года стоимость минимального набора продуктов питания в Омской области составила 6 886,78 рублей. Это на 2,6% больше, чем в апреле текущего года, и на 13,3% выше показателя начала года. Ранее мы писали, что в Омской области уничтожили 30 тонн зараженных томатов из Узбекистана и Киргизии.