В Омской области выявлены лидеры по росту цен на продукты питания

Специалисты Омскстата провели исследование и определили топ-5 продуктов, которые показали наибольший рост цен в мае 2025 года. По данным статистиков, некоторые категории товаров подорожали в два раза.
На первом месте по темпам роста цен оказалась морковь — ее стоимость за период с декабря 2024 года увеличилась вдвое. Также существенно подорожали другие категории продуктов. В частности, мороженые кальмары прибавили в цене 31%, говядина подорожала на 15,9%, а детский творожок — на 12,6%. Замыкают пятерку рыба и морепродукты, которые стали дороже на 11,1%.
Не обошлось без изменений и в алкогольной сфере. Согласно данным Омскстата, водка подорожала на 14,4%, а средняя стоимость алкогольных напитков выросла на 11,7%.
В то же время не все товары продемонстрировали рост цен. Некоторые категории, напротив, стали доступнее для покупателей. Яйца подешевели на 18,7%, шлифованный рис — на 8,7%, а оливковое масло упало в цене на 3%. Макароны из муки высшего сорта также подешевели, хотя и незначительно — на 2%.
По состоянию на конец мая 2025 года стоимость минимального набора продуктов питания в Омской области составила 6 886,78 рублей. Это на 2,6% больше, чем в апреле текущего года, и на 13,3% выше показателя начала года. Ранее мы писали, что в Омской области уничтожили 30 тонн зараженных томатов из Узбекистана и Киргизии.