В Красноярске автобусы № 8 и № 88 изменят свои маршруты

Автобусы № 8 и № 88 изменят свои маршруты с 19 июля, сообщили в Дептрансе Красноярска Такое решение принято в связи с обращениями жителей микрорайонов Северный и Преображенский.
Автобусы № 8 не будут заезжать на улицы Водопьянова и Светлогорскую. После остановки «Детская поликлиника» он поедет по улицам 9 Мая и Петра Подзолкова. Конечная остановка будет «Кардиоцентр».
Исключаются остановки «1-й микрорайон» (ул. Водопьянова), «ул. Водопьянова», «пер. Светлогорский», «Хутор», «Урванцева», «Магазин», «Метростроитель», «ст. Красноярск-Северный», «ул. Светлогорская» (в обратном направлении).
Добавятся такие остановки, как «1-й микрорайон» (ул. 9 Мая), «Дом Куприяна», «Планета (ул. 9 Мая)», «Ледовый дворец», «Кадастровая палата», «Кардиоцентр».
Остановки данного маршрута появятся у автобусов № 88. С ул. 9 Мая общественный транспорт данного маршрута будет поворачивать на пр. Комсомольский. Затем — на улицы Светлогорскую, Водопьянова и снова вернётся на ул. 9 Мая.
Из маршрута исключаются остановки «1-й микрорайон» (по ул. 9 Мая), «Детская поликлиника» и «Урванцева».
Появится такая новая остановка — «Общежитие (пр. Комсомольский)».