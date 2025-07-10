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В Казахстане разработали рекомендации по экономии воды в быту

Астана. 10 июля. КазТАГ — В Казахстане разработали методические рекомендации по рациональному использованию воды в быту, сообщает пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации.

Источник: pixabay.com

«Для формирования в обществе культуры рационального потребления воды министерство водных ресурсов и ирригации разработало методические рекомендации по экономии воды в быту», — говорится в сообщении.

Так, в ведомстве рекомендуют:

  • использовать стакан воды при чистке зубов, чтобы сэкономить 6,3 тыс. литров в год на одного человека,
  • применять автоматические сенсорные смесители (экономия 4,5 тыс. литров в год),
  • принимать непродолжительный душ (экономия — 15,6 тыс. литров),
  • мыть овощи и фрукты в посуде с водой (экономия — 1,5 тыс. литров),
  • использовать стиральную и посудомоечную машину при полной загрузке (экономия — 3,5 тыс. литров на одну семью из шести человек),
  • использовать двухрежимные сливы на унитазе (экономия — 6 тыс. литров),
  • выбирать аэрационные насадки на кранах (экономия — 3,3 тыс. литров).

Кроме того, советуют регулярно проверять техническое состояние кранов и исправлять утечки, что обеспечит экономию до 10% потребляемой воды.

По оценке ведомства, соблюдение этих правил позволит семье из шести человек экономить до 35 тыс. литров воды в год.

С целью популяризации инициативы при поддержке акиматов планируется размещение информационных баннеров с рекомендациями в общественных местах — на улицах, в школах, на вокзалах и в аэропортах по всей стране.