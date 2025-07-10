В Казахстане разработали рекомендации по экономии воды в быту

«Для формирования в обществе культуры рационального потребления воды министерство водных ресурсов и ирригации разработало методические рекомендации по экономии воды в быту», — говорится в сообщении.
Так, в ведомстве рекомендуют:
- использовать стакан воды при чистке зубов, чтобы сэкономить 6,3 тыс. литров в год на одного человека,
- применять автоматические сенсорные смесители (экономия 4,5 тыс. литров в год),
- принимать непродолжительный душ (экономия — 15,6 тыс. литров),
- мыть овощи и фрукты в посуде с водой (экономия — 1,5 тыс. литров),
- использовать стиральную и посудомоечную машину при полной загрузке (экономия — 3,5 тыс. литров на одну семью из шести человек),
- использовать двухрежимные сливы на унитазе (экономия — 6 тыс. литров),
- выбирать аэрационные насадки на кранах (экономия — 3,3 тыс. литров).
Кроме того, советуют регулярно проверять техническое состояние кранов и исправлять утечки, что обеспечит экономию до 10% потребляемой воды.
По оценке ведомства, соблюдение этих правил позволит семье из шести человек экономить до 35 тыс. литров воды в год.
С целью популяризации инициативы при поддержке акиматов планируется размещение информационных баннеров с рекомендациями в общественных местах — на улицах, в школах, на вокзалах и в аэропортах по всей стране.