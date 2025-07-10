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Россиянам рассказали о новой схеме мошенников на маркетплейсах

Аферисты, с помощью фальшивых telegram-каналов, чатов и сайтов крадут деньги россиян, обещая легкий заработок на маркетплейсах. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу объединенной компании Wildberries & Russ.

Мошенники предлагают легкий заработок в Wildberries через фейковые telegram-каналы и чаты, сообщает РИА Новости.

Аферисты, с помощью фальшивых telegram-каналов, чатов и сайтов крадут деньги россиян, обещая легкий заработок на маркетплейсах. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу объединенной компании Wildberries & Russ.

«Злоумышленники создают фейковые Telegram-каналы, закрытые чаты и сайты, предлагая пользователям “легкий заработок от маркетплейса”», — написано в материале. Отмечается, что одними из основных признаков является излишне выгодные условия работы, а также общение вне официальных чатов Wildberries.

Ранее в России уже фиксировались случаи мошенничества в Telegram, когда злоумышленники взламывали аккаунты пользователей и с помощью коротких видеосообщений («кружков») под видом знакомых просили перевести деньги. Эксперты отмечали, что мошенники используют современные технологии, включая дипфейки, чтобы сделать обман более убедительным, и советовали россиянам быть осторожнее при получении подобных сообщений и не переходить по подозрительным ссылкам.

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