Россиянам рассказали о новой схеме мошенников на маркетплейсах

Ранее в России уже фиксировались случаи мошенничества в Telegram, когда злоумышленники взламывали аккаунты пользователей и с помощью коротких видеосообщений («кружков») под видом знакомых просили перевести деньги. Эксперты отмечали, что мошенники используют современные технологии, включая дипфейки, чтобы сделать обман более убедительным, и советовали россиянам быть осторожнее при получении подобных сообщений и не переходить по подозрительным ссылкам.