Десантники ВС РФ 2 недели вводили в заблуждение ВСУ в Бессаловке

Крымские десантники незаметно проникли в село Бессаловка Сумской области и в течение двух недель вводили в заблуждение контролирующих данный участок украинских военных. Об этом сообщил командир штурмовой группы ВС РФ с позывным «Папай».
«Наша группа получила задачу занять населённый пункт — Бессаловку. Нам дали точку, мы должны были закрепиться, зачистить опорный пункт и ждать атаки противника, удерживая территорию», — приводит его слова Минобороны России.
Он также отметил, что российские военные уничтожили группу ВСУ, находившуюся в опорном пункте на окраине села.
«Мы зашли туда тихо, ВСУ нас не заметили. Как только оказались на месте — сразу же отработали по ним. Зашли незаметно, отработали, провели две недели в засаде — и они до конца так и не догадались, что мы в селе», — добавил десантник.
Ранее Минобороны сообщило об освобождении села Бессаловка в Сумской области.