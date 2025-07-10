Зима в Башкирии начнётся 15 сентября

В этом году федеральные власти скорректировали для регионов сроки готовности коммунальных служб к зиме в соответствии с климатическими условиями. Для Башкирии он установлен к 15 сентября вместо 15 ноября. Напомним, прошлый отопительный сезон стартовал в республике 1 октября.
Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в ЦУР поручил главам муниципалитетов отнестись к нововведению ответственно:
«Прошу глав муниципалитетов отнестись серьёзно. Существенно сокращены сроки подготовки. Тем не менее, к 15 сентября все до единого должны иметь паспорта готовности к зиме. Министерство ЖКХ должно вести постоянный контроль, если будет необходимость — обращайтесь, проведём совещание», — сказал глава республики.
В минЖКХ Башкирии пояснили, что в рамках новых правил города и районы должны также утвердить порядок действий при авариях на теплосетях и создать комиссии по оценке готовности к зиме — в них войдут представители Ростехнадзора и Госжилстройнадзора.
Также по новым правилам в каждом муниципалитете до 15 сентября должны пройти противоаварийные тренировки. На сегодня их провели 28 городов и районов из 56, сообщили в ведомстве. Например, в Нефтекамске отработали ситуацию с «повреждением» тепловой магистрали на обратном трубопроводе с остановкой котельной. В Баймаке «репетировали» аварийное отключение котельной от электричества и переход на резервные источники питания.
Всего в Башкирии работают 1642 котельные, отправляющие теплоноситель по 4 тыс. км тепловых сетей. По их протяжённости регион на 2 месте в ПФО.
В рамках 1 этапа модернизации коммунальной инфраструктуры (2023−2024) в республике выполнили реконструкцию и капремонт 21 объекта. Объём финансирования этих работ составил более 1,5 млрд рублей. Заменили 115 км инженерных сетей, из них водоснабжения — 93 км, водоотведения — 11 км, теплоснабжения — 11 км.
Кроме того, с привлечением средств Фонда национального благосостояния в 2024 году построили котельную в Учалах, сети водоснабжения и водоотведения в Стерлитамаке и Аургазинском районе, провели ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в Уфе и реконструкцию очистных сооружений канализации в селе Петровское Ишимбайского района.
В текущем году минЖКХ планирует завершить оставшиеся три проекта. Это реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения в Уфе и Нефтекамске, а также ремонт котельной и тепловых сетей в райцентре Краснохолмский (Калтасинский район).
В текущем году в республике стартовал второй этап республиканской программы модернизации коммунальной инфраструктуры, рассчитанный до конца 2030 года. Мероприятия реализуют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Как сообщалось ранее, минЖКХ Башкирии планирует к 2030 году сократить показатель износа коммунальной инфраструктуры до 52,2% по республике, а качество городской среды повысить с 18% до 51%.
Средняя готовность по состоянию на 1 июля к зиме по республике составляет 31,4%, в том числе по жилищному фонду — 15%, по котельным — 18%, по тепловым сетям — 23%, по водозаборам — 27%, по водопроводным сетям — 40%, по канализационным сетям — 37%, по электрическим сетям — 33%, по газопроводам — 31%.
Темпы подготовки соответствуют уровню прошлых лет, а наиболее высокую готовность на данный момент показывают Аскинский, Бураевский, Мишкинский, Миякинский, Кигинский районы.
По информации минЖКХ, к текущей неделе проведена промывка систем отопления в 5375 многоквартирных домах. Исправность запорной арматуры отопительных систем проверена в 3389 МКД, горячего водоснабжения — в 1821 МКД, холодного водоснабжения — в 3926 МКД.
В 336 МКД восстановили герметичность участков трубопроводов и соединительных элементов.
Капитальный ремонт систем отопления проведён в 13 МКД.
Более чем в 10,6 тыс. МКД проверили вентканалы и дымоходы, и в связи с их неисправностью отключили газ в 213 квартирах в 10 МКД.
Что касается коммунальной сферы, к текущей неделе в теплопунктах отремонтировано 29 котлов (25% от плана), 27 насосов (30% от плана), заменены 62 запорной арматуры (23% от плана).
В Краснохолмском заменили 2,4 км тепловых сетей (89%), работы финансирует Фонд национального благосостояния.
В райцентрах Мишкино, Месягутово, Николо-Берёзовка ремонтируют в общей сложности 4,2 км теплосетей в рамках федпроекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры».
В целом по региону за счёт всех источников финансирования отремонтировано 14,2 км тепловых сетей (24% от плана).