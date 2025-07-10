Зима в Башкирии начнётся 15 сентября

Также по новым правилам в каждом муниципалитете до 15 сентября должны пройти противоаварийные тренировки. На сегодня их провели 28 городов и районов из 56, сообщили в ведомстве. Например, в Нефтекамске отработали ситуацию с «повреждением» тепловой магистрали на обратном трубопроводе с остановкой котельной. В Баймаке «репетировали» аварийное отключение котельной от электричества и переход на резервные источники питания.