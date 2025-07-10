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В Красноярске на некоторых маршрутах отключат терминалы оплаты проезда

Валидаторы на поручнях несколько дней частично не будут работать в электробусах, трамваях и троллейбусах Красноярска.

В Красноярске на несколько дней частично перестанут работать терминалы оплаты на поручнях в электрическом общественном транспорте. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

С 11 июля в трамваях, троллейбусах и электробусах на несколько дней частично перестанут работать валидаторы для оплаты проезда. Это связано с заключением нового договора с компанией, оказывающей услуги обслуживания этих терминалов.

После завершения работ оплачивать проезд станет проще. До этого пассажиры жаловались на работу оплаты проезда через валидаторы.